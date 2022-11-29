تقرير: ماسك "بدأ حربا" على شركة "أبل"

قال موقع إنسايدر الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، "بدأ حربًا" ضد شركة أبل الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن ماسك اتهم أخيرًا شركة أبل بتشديد الرقابة والممارسات الاحتكارية، وذلك في سلسلة تغريدات كتبها على تويتر.