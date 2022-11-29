تقرير: ماسك "بدأ حربا" على شركة "أبل"
قال موقع إنسايدر الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، "بدأ حربًا" ضد شركة أبل الأمريكية.
وأشار الموقع إلى أن ماسك اتهم أخيرًا شركة أبل بتشديد الرقابة والممارسات الاحتكارية، وذلك في سلسلة تغريدات كتبها على تويتر.
ولفت الموقع في تقريره بعنوان "ماسك، يذهب لحرب ضد أبل"، إلى أن رئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية ادعى أن الشركة "توقفت في الغالب" عن الإعلان على "تويتر" وتساءل عن ما إذا كانت "أبل" ورئيسها التنفيذي تيم كوك، "يكرهون حرية التعبير في أمريكا".
وكتب ماسك، على "تويتر"، موضحًا سبب انتقاداته الأخيرة لـ"أبل": "لقد هددت شركة أبل أيضًا بحجب تويتر، من متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لم تخبرنا بالسبب".
وأوضح الموقع أن "أبل" لم ترد على الفور على طلبه للتعليق على تغريدات ماسك، أو تصدر ردًّا على تلك التغريدات.
ووفقًا للموقع ألغى ماسك، أيضًا الرسوم البالغة 30% التي تحصل عليها "أبل" من معظم المبيعات من خلال متجر التطبيقات التابع للشركة، وأيضًا غرد بصورة لإشارة طريق سريع كتب عليها خيارين "ادفع 30%" أو "اذهب إلى الحرب"، مع اختيار سيارة تشير إلى الانتقال لـ" مسار الحرب".
وذكر الموقع في تقريره أن العديد من الشركات الصغيرة انتقدت في السابق رسوم متجر تطبيقات "أبل" بنسبة 30%، وهو موضوع معركة قانونية مستمرة بين شركة "فورتنايت" لصناعة العاب الفيديو وشركة التكنولوجيا العملاقة.
ولفت إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ماسك، متجر تطبيقات "أبل" إذ إنه في أيار/ مايو الماضي قال الملياردير إن الرسوم البالغة 30% كانت "حرفيًّا أعلى بعشرة أضعاف مما ينبغي".
وأضاف الموقع "أدت الانتقادات الأخيرة لتصعيد الخلاف بين ماسك وكوك.. ولم يتجنب ماسك، في السابق توجيه اللوم إلى أصحاب المليارات البارزين الآخرين، وغرد انتقادات لأمثال جيف بيزوس وبيل غيتس، في الماضي".