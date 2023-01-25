الكويت تعتزم تطوير مشروعين سياحيين بتكلفة نحو 1.64 مليار دولار

وقال السقاف "لا بد أن يكون لدينا رزنامة (للفعاليات) كل شهر أو شهرين يكون عندنا فعالية ونجددها حتى يكون الترفيه متجددا... ولا يكون شيئا مملا".

وخلال الشهور القليلة الماضية افتتحت الشركة عدة مبادرات من هذا النوع منها مشروع "وينتر وندرلاند الكويت" الذي أقيم بموقع حديقة الشعب في بداية الشتاء.

وقال السقاف إن الشركة تسعى لأن يكون هذا المشروع طوال العام وليس لفترة وجيزة.

كما افتتحت الشركة تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر مشروع كونتينر بارك وهي فعالية ترفيهية لعرض المباريات في منطقة البلاجات بالسالمية مع أنشطة ترفيهية أخرى مثل الألعاب والعروض الموسيقية.

وقال السقاف، إن مجلس الإدارة يركز على أن يكون الترفيه الذي تقدمه الشركة "يخدم كل الأعمار. هدفنا أن نوفر الترفيه لكافة الفئات العمرية وليس لفئة واحدة، ولكن نحن نتكلم عن السياحة الداخلية وليس الخارجية".

وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار فإن من الأفكار المطروحة أن تتضمن المدينة الترفيهية شاليهات وبحيرات صناعية وكافيهات ومحلات للتسوق وملاعب للتنس ومسرحا ثقافيا وغير ذلك من المرافق التي تخدم كل الفئات.

وأضاف السقاف، أن "الترفيه يجب أن يكون له بعد ثقافي واجتماعي ووصحي وتهذيبي".

استراتيجية جديدة

وأوضح السقاف أن مجلس الإدارة أجرى "بعض التعديلات" على الاستراتيجية السابقة والتي كانت ستتحول الشركة بموجبها إلى "شركة قابضة" تندرج تحتها شركات متخصصة في المطاعم والفنادق وإدارة المرافق وغير ذلك من الشركات وهو ما سيحولها بعيدا عن وجهتها الأساسية وهي "توفير الترفيه للمواطنين والمقيمين".