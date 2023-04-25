نتفليكس ستستثمر 2.5 مليار دولار لإنتاج أفلام في كوريا الجنوبية

قالت شركة نتفليكس، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استثمار 2.5 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربع المقبلة لإنتاج سلاسل تلفزيونية وأفلام وعروض ارتجالية كورية، وهي خطوة سترفع المبلغ الذي استثمرته الشركة في السوق منذ 2016 إلى مثليه.

وجاء إعلان شركة خدمات البث الأمريكية بعد اجتماع بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس. ووصل يون إلى واشنطن أمس الاثنين في زيارة رسمية تستمر ستة أيام.

ورحب الرئيس يون بالاستثمار بوصفه "فرصة كبيرة" لكل من قطاع صناعة المحتوى في كوريا الجنوبية ونتفليكس، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة صادراتها الثقافية وتعزيز قوتها الناعمة.

وصعدت أسهم شركات الإنتاج والترفيه الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء مع صعود أسهم شوبوكس وستوديو دراجون 8.75 % و2.26 % على الترتيب.