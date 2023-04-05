على غرار ماكدونالدز.. "زارا" تعود لروسيا بحلة جديدة

وأضافت أن "كافة متاجر المجموعة جاهزة للافتتاح الذي من المقرر أن يتم في شهري أبريل ومايو".

وأشارت الوزارة إلى أن "جميع أزياء المجموعة تم خياطتها وإحضارها إلى روسيا".

ووفقًا للوزارة ، أصبحت "شركة Fashion and More Management DVCC التي مقرها في إحدى الدول الصديقة هي المالكة الجديدة لمجموعة إنديتكس في روسيا، بما في ذلك علامة زارا".

وكشفت الوزارة أن الصفقة تمت يوم الـ30 من آذار/ مارس 2023 دون أن تكشف عن قيمتها.

وفي بداية شهر آذار/ مارس 2022، قررت مجموعة إنديتكس التوقف مؤقتًا عن العمل في روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يذكر أن شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز انتقلت ملكيتها في روسيا لوكيلها السابق "ألكسندر جوفور" الذي أعاد افتتاحها تحت الاسم التجاري الجديد "فكوسنو إي توتشكا" والذي يعني باللغة العربية "شهي ونقطة".