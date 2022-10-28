ماسك يعلن تشكيل مجلس إشراف على المحتوى لتويتر
أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أنه سيشكل "مجلس إشراف على المحتوى" للمنصة؛ من أجل تقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات محظورة.
وغرّد ماسك: "سيشكّل تويتر مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوعة بشكل كبير. لن تتّخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس".
ووظف إيلون ماسك أموالًا من أصوله الخاصة ومن صناديق استثمار ومن قروض مصرفية، من بين مصادر أخرى، في عملية استحواذه على منصة تويتر.
وكان رئيس شركة "تيسلا" يأمل في تجنب المساهمة بأكثر من 15 مليار دولار من أمواله الخاصة في الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.
وكان من المقرر أن يأتي جزء كبير من هذا المبلغ، نحو 12.5 مليار دولار، من قروض مدعومة بأسهمه في شركة "تيسلا"؛ ما يعني أنه لم يكن ليضطر إلى بيع هذه الأسهم.
في نهاية المطاف، تخلى ماسك عن فكرة القروض هذه، وخصص المزيد من التمويل نقدًا.
وباع ماسك، البالغ من العمر 51 عامًا، ما قيمته نحو 15.5 مليار دولار من أسهم "تيسلا" على مرحلتين، في نيسان/أبريل وفي آب/أغسطس، ودفع 27 مليار دولار نقدًا من أمواله الخاصة في الصفقة.