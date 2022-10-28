ماسك يعلن تشكيل مجلس إشراف على المحتوى لتويتر

ووظف إيلون ماسك أموالًا من أصوله الخاصة ومن صناديق استثمار ومن قروض مصرفية، من بين مصادر أخرى، في عملية استحواذه على منصة تويتر.

وكان رئيس شركة "تيسلا" يأمل في تجنب المساهمة بأكثر من 15 مليار دولار من أمواله الخاصة في الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

وكان من المقرر أن يأتي جزء كبير من هذا المبلغ، نحو 12.5 مليار دولار، من قروض مدعومة بأسهمه في شركة "تيسلا"؛ ما يعني أنه لم يكن ليضطر إلى بيع هذه الأسهم.

في نهاية المطاف، تخلى ماسك عن فكرة القروض هذه، وخصص المزيد من التمويل نقدًا.

وباع ماسك، البالغ من العمر 51 عامًا، ما قيمته نحو 15.5 مليار دولار من أسهم "تيسلا" على مرحلتين، في نيسان/أبريل وفي آب/أغسطس، ودفع 27 مليار دولار نقدًا من أمواله الخاصة في الصفقة.