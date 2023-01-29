مبيعات الصين من الهواتف الذكية تهبط لأدنى مستوى في 10 سنوات

ووفقا لتقرير للشركة، فإن هذا يعني أن إجمالي مبيعات 2022 كان الأدنى منذ عام 2013، كما كانت هذه هي السنة الأولى منذ ذلك الحين التي تنخفض فيها المبيعات السنوية لما دون 300 مليون.

وكانت "فيفو" المصنعة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد العلامة التجارية الأكثر مبيعا على مدار العام، إذ بلغت حصتها السوقية 18.6%، إلا أن إجمالي شحناتها انخفض 25.1% على أساس سنوي.

وجاءت "أونر" في المرتبة الثانية بين أفضل العلامات التجارية مبيعا، وزادت شحناتها بأكثر من 34%، إلا أن هذا جاء نتيجة أساس المقارنة المنخفض.