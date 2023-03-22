مشروع لتعزيز انتشار البن السعودي حول العالم

تعتزم المملكة العربية السعودية تنفيذ خطة تنموية تهدف إلى تعزيز زراعة البن السعودي على مستوى المنطقة والعالم، للإسهام في بناء اقتصاد مستدام لهذه الصناعة.

وفي هذا الإطار، تتعاون الشركة السعودية للقهوة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان.