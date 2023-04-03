البحرين تسعى لجذب الاستثمارات الكبيرة بإطلاق "رخصة ذهبية"

أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، أنها قررت إطلاق "رخصة ذهبية" جديدة تتضمن مزايا للشركات التي تقدم مشاريع استثمارية واسعة النطاق للبلد الخليجي الصغير في الوقت الذي يسعى فيه لخفض ديونه.

وتأتي الخطوة في إطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها المملكة المنتجة للنفط في أكتوبر تشرين الأول 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان "سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي".

وأضاف البيان أنه سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات المحلية والأجنبية، وتشمل المزايا الأولوية في تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية والخدمات، وسهولة الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم من صناديق التنمية الحكومية.