"القابضة الإماراتية" تستثمر 400 مليون دولار في "اداني انتربرايز" الهندية
أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة في أبوظبي، عن استثمارها مبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي، ما يُعادل 400 مليون دولار أمريكي، في شركة "اداني انتربرايز".
وتأتي شراكة القابضة الإماراتية و"اداني انتربرايز"، وهي شركة هندية قابضة عالمية، ومدرجة في البورصة وعضو في مجموعة "اداني"، من خلال الشركة التابعة لها "جرين ترانزميشن انفيستمنت هولدينج" المحدودة، حسب ما أوردت "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين.
ويعتبر هذا الاستثمار الأول للقابضة الإماراتية لهذا العام، حيثُ يأتي في إطار استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محليًا ودوليًا، مع التركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في عام 2023، وزيادة استحواذها العالمي بنسبة 70% في عام 2023، مع التركيز على قطاعي الطاقة النظيفة وصناعات الأغذية.
بينما تعتبر هذه الصفقة الاستثمارية الثانية، التي تبرمها الشركة العالمية القابضة مع مجموعة اداني الهندية بعد استثمارها العام الماضي 7.3 مليار درهم ما يُعادل 2 مليار دولار في ثلاث شركات تابعة لمجموعة "اداني" تركز على الطاقة النظيفة والبيئة.
وشملت شركة القابضة الإماراتية مع "اداني انتربرايز" الهندية آنذاك، كل من "اداني جرين انرجي" و"اداني ترانزمشن" و"اداني انتيربرايز"، وجميعها مدرجة في بورصة بومباي وبورصة الهند الوطنية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب: إن "اهتمامنا بمجموعة أداني يأتي من منطلق إيماننا بأساسيات شركة اداني انتربرايز؛ حيث نرى إمكانات قوية للنمو من منظور طويل الأجل".
مضيفًا "نحن نراقب الأسواق العالمية عن كثب بحثًا عن آفاق جديدة، وسنواصل استكشاف المزيد من الفرص خارج سوقنا التقليدي في عام 2023".