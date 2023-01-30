"القابضة الإماراتية" تستثمر 400 مليون دولار في "اداني انتربرايز" الهندية

أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة في أبوظبي، عن استثمارها مبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي، ما يُعادل 400 مليون دولار أمريكي، في شركة "اداني انتربرايز".

وتأتي شراكة القابضة الإماراتية و"اداني انتربرايز"، وهي شركة هندية قابضة عالمية، ومدرجة في البورصة وعضو في مجموعة "اداني"، من خلال الشركة التابعة لها "جرين ترانزميشن انفيستمنت هولدينج" المحدودة، حسب ما أوردت "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين.

ويعتبر هذا الاستثمار الأول للقابضة الإماراتية لهذا العام، حيثُ يأتي في إطار استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محليًا ودوليًا، مع التركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في عام 2023، وزيادة استحواذها العالمي بنسبة 70% في عام 2023، مع التركيز على قطاعي الطاقة النظيفة وصناعات الأغذية.