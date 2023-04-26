بريطانيا توقف استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزرد"

أوقفت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، صفقة تستحوذ "مايكروسوفت" بموجبها على شركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزرد" لقاء 69 مليار دولار، لاعتبارها أنّ عملية الشراء تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية.

وعرقلت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إتمام الصفقة؛ "بسبب مخاوف من أن تحدث تغييرا في مستقبل سوق الألعاب السحابية الذي يشهد نمواً مطرداً"، على ما جاء في القرار النهائي الذي أصدرته الهيئة.