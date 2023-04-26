بريطانيا توقف استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزرد"
أوقفت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، صفقة تستحوذ "مايكروسوفت" بموجبها على شركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزرد" لقاء 69 مليار دولار، لاعتبارها أنّ عملية الشراء تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية.
وعرقلت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إتمام الصفقة؛ "بسبب مخاوف من أن تحدث تغييرا في مستقبل سوق الألعاب السحابية الذي يشهد نمواً مطرداً"، على ما جاء في القرار النهائي الذي أصدرته الهيئة.
وأعلنت شركة "مايكروسوفت" من جهتها أنّها ستطعن بالقرار المتعلق بعملية الاستحواذ التي لم تحظَ بعد بموافقة الهيئات الناظمة في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وكانت الشركة المالكة لماركة "اكس بوكس" لألعاب الفيديو بدأت 2022 محاولتها لإنشاء ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم من خلال الاستحواذ على "أكتيفيجن بليزرد"، الشركة المطوّرة للعبتي "كاندي كراش" و"كول أوف ديوتي" الشهيرتين، ما أثار مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، الأربعاء، إلى أنّ الحلول المقترحة من "مايكروسوفت" بشأن الألعاب السحابية تحوي "مكامن خلل مهمة" وتتطلب مزيدا من الإشراف التنظيمي.
وأضافت أن "توقيف عملية الدمج سيتيح للفاعلين في السوق مواصلة العمل وتطوير الألعاب السحابية من دون تدخل من الجهات الناظمة".
وانتقدت "أكتيفيجن بليزرد" بدورها قرار الهيئة البريطانية، معتبرة أنه مؤشر على أنّ بريطانيا "غير منفتحة تجاه الصفقات" المتعلقة بالمجال التكنولوجي، رغم إصرار حكومة المملكة المتحدة أنّ البلاد تشكل مركزا للتكنولوجيا.