ماكلارين تكشف عن خطتها لتطوير أول سيارة عائلية كهربائية

كشفت شركة ماكلارين البريطانية، الرائدة في صناعة السيارات الرياضية الفارهة، عن خطتها لتطوير أول سيارة عائلية كهربائية بالكامل.

وأكد مايكل ليترز، المدير التنفيذي الجديد لشركة ماكلارين أوتوموتيف، أن العلامة التجارية تتطلع إلى توسيع محفظتها لتشمل فئات جديدة، حيث تهدف إلى تحقيق المزيد من الأرباح.

وأوضح ليترز أنه "بسبب الوزن الضخم لبطاريات الليثيوم أيون حاليا، لن تعمل الشركة على إنتاج سيارة خارقة كهربائية بالكامل، لأنها ستزن الكثير".

وعارضت ماكلارين بشكل قاطع تطوير سيارات الدفع الرباعي، خلال فترة إشراف مايك فليويت الرئيس التنفيذي السابق للشركة، نظرا لأن موقعها كان حصريا للسيارات الرياضية.

وكشف ليترز خلال مقابلة له مع مجلة "كار مجازين"، أن عملاء ماكلارين يطلبون سيارات للاستخدام العائلي، مما يفتح إمكانية أمام إنتاج نموذج جديد للشركة البريطانية.

ويعد إنتاج سيارات من فئات "SUV" أو "كروس أوفر" منطقيًا بالنسبة لماكلارين، حيث حققت شركات السيارات الخارقة الأخرى نجاحا كبيرا في إطلاق سيارات الدفع الرباعي.

على سبيل المثال، أصبحت لامبورغيني أوروس مؤخرا الطراز الأكثر مبيعا للعلامة التجارية الإيطالية على الإطلاق، حيث بيع منها 20 ألف مركبة منذ عام 2018.

ويعد الرقم مثيرا للإعجاب بالنظر إلى سعر لامبورغيني أوروس، الذي يبدأ من 230 ألف دولار.

وبالمثل، فإن ما يقرب من نصف سيارات آستون مارتن التي تم بيعها العام الماضي، كان سيارتها الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدامات من طراز DBX.

وبالنظر إلى صراعات شركة ماكلارين المالية المستمرة، فإن إنتاج سيارة دفع رباعي سيكون بلا شك قرارا ذكيا.