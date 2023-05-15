المغرب يُقدم أول نموذج لسيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين

عرض المغرب اليوم الإثنين، أول نموذج لسيارة محلية الصنع، إلى جانب نموذج أولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي.

جرى ذلك خلال حفل أقيم في القصر الملكي في الرباط، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب ما أورد موقع "هسبريس".

وقدمت شركة "نيو موتورز" المغربية، النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة "NamX"، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية.

واستحدثت شركة "نيو موتورز"، وحدة صناعية لتصنيع السيارات، من المقرر افتتاحها خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، وذلك بعد أن منحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المصادقة النهائية للمركبة الأولى في شهر شباط/فبراير الماضي.