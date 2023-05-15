المغرب يُقدم أول نموذج لسيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين
عرض المغرب اليوم الإثنين، أول نموذج لسيارة محلية الصنع، إلى جانب نموذج أولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي.
جرى ذلك خلال حفل أقيم في القصر الملكي في الرباط، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب ما أورد موقع "هسبريس".
وقدمت شركة "نيو موتورز" المغربية، النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة "NamX"، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية.
واستحدثت شركة "نيو موتورز"، وحدة صناعية لتصنيع السيارات، من المقرر افتتاحها خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، وذلك بعد أن منحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المصادقة النهائية للمركبة الأولى في شهر شباط/فبراير الماضي.
ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%، كما يتوقع أن تصل قيمة الاستثمار بتصنيع السيارات 156 مليون درهم، وتوفير 580 فرصة عمل.
وبخصوص النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين، فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا)، وقد تم إبداع التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية.
وسيتم تزويد نموذج مركبة الهيدروجين النفعية بالهيدروجين بوساطة خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، ما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضعة دقائق.