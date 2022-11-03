"سير".. أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محليًا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تأسيس أول شركة سعودية لتصنيع السيارات الكهربائية داخل المملكة، على أن تكون متاحة للبيع خلال العام 2025 تحت اسم العلامة التجارية "سير".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن عن إطلاق الشركة الجديدة "سير"، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للسعودية)، وشركة "فوكسكون".

وستحصل "سير" على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو/BMW"، لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون" النظام الكهربائي للسيارات.

وسيتم تصميم السيارة وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

ومن المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (الدولار الأمريكي يعادل 3.76 ريال) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وستقوم الشركة الجديدة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان، وسيارات الدفع الرباعي.

ونقلت "واس" عن رئيس مجلس إدارة "فوكسكون" يونغ ليو، قوله إن شركته ستستثمر خبراتها "لدعم (سير) في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية".

وستنافس شركة "سير" الجديدة في إنتاجها، مصنعًا آخر للسيارات يساهم فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودية أيضًا، ويتبع شركة "لوسيد" الأمريكية للسيارات الكهربائية، ويتم إنشاؤه في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، غرب المملكة.

وسيبدأ معمل "لوسيد" إنتاج السيارات بدءًا من العام المقبل 2023، على أن يصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة في العام 2028، والبالغة 155 ألف سيارة، مقسمة إلى 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، بينها نوعان حصريان للمصنع السعودي.

لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت عند الكشف عن إنشاء المصنع، في شهر مايو/أيار الماضي، إنه من المتوقع البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال العام الجاري.