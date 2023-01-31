الملياردير الهندي أداني يتجاوز العاصفة مع إقبال المستثمرين على طرح لمجموعته

شهد اليوم الثلاثاء استكمال تغطية الاكتتاب في طرح ثانوي بقيمة 2.5 مليار دولار أطلقته الشركة الرئيسية التابعة للملياردير الهندي غوتام أداني، رغم تكبد خسارة سوقية بنحو 65 مليار دولار، بعد تقرير نشرته شركة لأبحاث الاستثمارات.

ويعد جمع التمويل أمرا بالغ الأهمية لأداني، ليس فقط لأنه سيساعد في خفض ديون مجموعته، ولكن أيضا لأن البعض ينظرون للأمر على أنه اختبار للثقة في وقت يواجه فيه رجل الأعمال أحد أكبر التحديات لأعماله وسمعته.