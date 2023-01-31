الملياردير الهندي أداني يتجاوز العاصفة مع إقبال المستثمرين على طرح لمجموعته

الملياردير الهندي أداني يتجاوز العاصفة مع إقبال المستثمرين على طرح لمجموعته

رويترز
رويترز

شهد اليوم الثلاثاء استكمال تغطية الاكتتاب في طرح ثانوي بقيمة 2.5 مليار دولار أطلقته الشركة الرئيسية التابعة للملياردير الهندي غوتام أداني، رغم تكبد خسارة سوقية بنحو 65 مليار دولار، بعد تقرير نشرته شركة لأبحاث الاستثمارات.

ويعد جمع التمويل أمرا بالغ الأهمية لأداني، ليس فقط لأنه سيساعد في خفض ديون مجموعته، ولكن أيضا لأن البعض ينظرون للأمر على أنه اختبار للثقة في وقت يواجه فيه رجل الأعمال أحد أكبر التحديات لأعماله وسمعته.

ارتفع إجمالي دين "أداني جروب" في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 بواقع 40 % إلى 2.2 تريليون روبية.

وأشار تقرير لـ "هيندنبورج ريسيرش"، الأسبوع الماضي، إلى إساءة استخدام المجموعة للملاذات الضريبية في الخارج، وأثار مخاوف بشأن ديونها المرتفعة، وهو ما نفاه أداني، إلا أن انهيار قيمة الأسهم الذي أعقب هذا أدى لمحو قسم كبير ومفاجئ من ثرواته؛ مما أدى لتراجعه من المرتبة الثالثة إلى الثامنة على قائمة "فوربس" للأثرياء.

واجتذبت أكبر عملية بيع ثانوي للأسهم في الهند مشاركة مستثمرين رئيسيين، بما في ذلك "ماي بنك سكيوريتيز" وجهاز أبوظبي للاستثمار وغيرهما.

الملياردير الهندي أداني يتجاوز العاصفة مع إقبال المستثمرين على طرح لمجموعته
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وبحلول اليوم الثلاثاء، تمت تغطية الاكتتاب في الطرح بالكامل مع تدفق مستثمرين من مؤسسات أجنبية وصناديق شركات، إلا أن مشاركة المستثمرين الأفراد وموظفي "أداني إنتربرايزس" جاءت منخفضة.

وارتفع إجمالي دين "أداني جروب" في السنة المالية المنتهية، في 31 مارس/ آذار 2022، بواقع 40 % إلى 2.2 تريليون روبية (26.83 مليار دولار).

اقتصاد

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