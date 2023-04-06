"مايكروسوفت" تدفع 3 ملايين دولار لتسوية انتهاكات عقوبات سوريا وإيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها توصلت إلى تسوية مع شركة مايكروسوفت بشأن انتهاكات للعقوبات ارتكبتها شركة التكنولوجيا العملاقة على ما يبدو.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مايكروسوفت وافقت على تحويل نحو ثلاثة ملايين دولار لتسوية الموضوع المتعلق بمسؤوليتها المدنية المحتملة عن أكثر من 1300 انتهاك للعقوبات المفروضة على كوبا وإيران وسوريا وروسيا والتي من بينها تصدير خدمات أو برمجيات من الولايات المتحدة إلى الدول الخاضعة للعقوبات.