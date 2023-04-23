محللون: قطاع العقارات بالصين قد ينتعش لكن زمن الازدهار ولّى

بعد أزمة عقارات تسببت بركود قياسي العام الماضي في الصين، بدأ بعض المتعهدين يرون أملا في انتعاش القطاع، لكن محللين يحذرون من أن تطوره سيتباطأ لفترة طويلة.

ونما قطاع العقارات، بالإضافة إلى الاستثمارات، بسرعة البرق بعد تخفيف القيود في العام 1998 في مختلف أنحاء الصين، حيث يُعدّ شراء منزل شرطا أساسيا للزواج.

وعلى مدى عقدين، تمكن المتعهدون من البناء بسرعة فائقة بفضل قروض مصرفية كان يسهل الحصول عليها، لكن ديونهم تضخمت كثيرا لدرجة أن السلطات شدّدت شروط الحصول على اعتمادات للمطورين العقاريين، اعتبارًا من العام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجع توفّر الائتمان والطلب على العقارات نتيجة للانكماش الاقتصادي وأزمة الثقة.