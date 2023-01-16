"تنسنت" الصينية تفصل أكثر من 100 موظف بتهمة الاحتيال والاختلاس

أعلنت مجموعة "تنسنت" الصينية العملاقة في قطاع التكنولوجيا، اليوم الإثنين، فصل ما يزيد عن 100 من موظفيها؛ لـ"خرقهم سياسات الشركة"، مؤكدة إحالة عدد منهم إلى الشرطة تبيّن أنهم مذنبون بالرشوة والاختلاس.

والمجموعة مدرجة في بورصة هونغ كونغ، وهي أكبر مطور لألعاب الفيديو في العالم ومالكة لتطبيق وي تشات، لكنها واجهت صعوبات من جراء ضوابط تنظيمية مشددة فرضتها بكين على قطاع التكنولوجيا أواخر 2020.