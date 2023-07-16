تقرير: اتهامات قضائية لـ "شي إن" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية
تواجه منصة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة "شي إن"، اتهامات قضائية جديدة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث تقدم مصممو ملابس بشكاوى تدعي أن الشركة نسخت تصاميمهم وباعتها دون إذن منهم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية
وجاء في تقرير للصحيفة، أن الشكوى أقيمت من قبل المصممين كريستا بيري، ولاريسا مارتينيز، وجاي بارون، الذين يزعمون أن "شي إن" نسخت تصاميمهم بدقة وقامت بتوزيعها وبيعها.
وبحسب ما جاء في ملف الشكوى، فإن "هذه القضية ليست من الادعاءات القانونية المألوفة ضد مصنعي الملابس المستلهمة من تصاميم آخرين، بل ان موضوع الشكوى هنا هو نسخ طبق الأصل من التصميم الجرافيكي المحمي بحقوق الملكية الفكرية".
وفي الشكوى، تدعي بيري، التي تقيم في ولاية ماساتشوستس، وقدمت تصاميم لزبائن مشهورين مثل نيكولوديان وجيمسون ويسكي، أنها "ابتكرت تصميمًا بعنوان اجعله ممتعًا الذي بدأت شركة "شي إن" ببيعه بعد فترة وجيزة".
وفي التفاصيل، تواصلت بيري مع الشركة بشأن هذه المسألة وزعمت أنها تلقت ردًا يعرض عليها 500 دولار ويؤكد لها أن الشركة قد بذلت جهدها لضمان عدم حدوث انتهاك للملكية الفكرية.
وبعد عام، اتصلت شي إن ببيري مرة أخرى للحصول على إذن باستخدام تصميمها على منتجات الشركة، لكنها رفضت، ومع ذلك، اكتشفت لاحقًا أن تصميمًا آخر اسمه Floral Bloom، قد تم استخدامه دون موافقتها.
أما بارون، الذي أسس شركته في عمر الـ 18 وعرض أعماله في عدد من البرامج التلفزيونية والأفلام، إضافة إلى أكثر من 100 متجر بيع تجزئة في الولايات المتحدة، فيدعي أن تصميمه،"Trying My Best" قد سُرق، وهو ما تدعيه أيضا مارتينيز، التي تعيش في لوس أنجلوس وتعمل رئيس تنفيذي لشركة عائلية صغيرة لتصميم وتصنع الملابس المصنوعة يدويًا.
في هذا السياق، قدم المصممون الثلاثة دعاوى انتهاك حقوق النشر ضد (شي إن)، بانتهاك علامتهم التجارية، ويزعمون أن شركة "شي إن" انتهكت قانونRICO Racketeer الذي يتعلق بالمنظمات الي تستغل القانون لأغراض غير شرعية، مدعين أن لدى الشركة نمطًا يشمل ابتزاز الأفراد لتحقيق مكاسب مالية هائلة عبر الانتهاك المتعمد والجنائي لحقوق الطبع والنشر، ويطالب المصممون بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء استخدام تصاميمهم، وعدم تكرار ما حدث.
المصدر: صحيفة "ّذا هيل"