تقرير: اتهامات قضائية لـ "شي إن" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

تواجه منصة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة "شي إن"، اتهامات قضائية جديدة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث تقدم مصممو ملابس بشكاوى تدعي أن الشركة نسخت تصاميمهم وباعتها دون إذن منهم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية

وجاء في تقرير للصحيفة، أن الشكوى أقيمت من قبل المصممين كريستا بيري، ولاريسا مارتينيز، وجاي بارون، الذين يزعمون أن "شي إن" نسخت تصاميمهم بدقة وقامت بتوزيعها وبيعها.

وبحسب ما جاء في ملف الشكوى، فإن "هذه القضية ليست من الادعاءات القانونية المألوفة ضد مصنعي الملابس المستلهمة من تصاميم آخرين، بل ان موضوع الشكوى هنا هو نسخ طبق الأصل من التصميم الجرافيكي المحمي بحقوق الملكية الفكرية".

وفي الشكوى، تدعي بيري، التي تقيم في ولاية ماساتشوستس، وقدمت تصاميم لزبائن مشهورين مثل نيكولوديان وجيمسون ويسكي، أنها "ابتكرت تصميمًا بعنوان اجعله ممتعًا الذي بدأت شركة "شي إن" ببيعه بعد فترة وجيزة".