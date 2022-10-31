بعد استحواذه على "تويتر".. هل بدأت "حرب الإعلانات" ضد ماسك؟

بدأت مواقف عدائية تبرز تجاه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عقب إتمام صفقة استحواذه على موقع "تويتر".

وقال تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن حالة الامتعاض من المالك الجديد لـ"تويتر" بدأت بالظهور، عقب سلسلة إجراءات صارمة قام بها.

وأوضحت الصحيفة أن موجة ما سماه ماسك بعملية "التطهير الكبرى" لحذف الحسابات الزائفة، تسببت بردود أفعال واسعة، وصل بعضها إلى إقدام مستخدمين على إلغاء حساباتهم.

وأشارت إلى انخفاض أعداد متابعي المستخدمين، في موقع التدوين المصغر.

ولم تقتصر العدائية تجاه ماسك على الأفراد، إذ اتخذت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية المُصنّعة للسيارات، إجراء صريحا تجاه "تويتر"، معلنة إيقاف إعلاناتها على الموقع حتى تتضح توجهاته الجديدة.

وذكرت الشركة أنها تنوي إيقاف الإعلانات المدفوعة على "تويتر"، ولكنها تخطط للاستمرار في استخدام الموقع للتفاعل مع زبائنها.

وقال دان فلورز، المتحدث باسم الشركة: "نحتاج إلى تبين سياسات الشركة بعد انتقال ملكيتها إلى إيلون ماسك"؛ وفقا لموقع "ذا فيرج".

وأضاف أنه "من الطبيعي أن نتكيف مع تغير كبير في المنصة الإعلانية، لنوجه أعمالنا التجارية بالشكل المرغوب".

ومن غير الواضح حتى الآن إن كان قرار الشركة نابعا من التنافس بينها وبين شركة "تسلا" في صناعة السيارات.

وحاولت "جنرال موتورز" منافسة "تسلا" من خلال الاستثمار في سوق السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2025.

ومن جهة أخرى، قد يكون القرار نابعا من قلقٍ عبرت عنه شركات إعلانية وتجارية عدة، بشأن رغبة ماسك في تحويل "تويتر" إلى منصة لحرية التعبير.

وأشار تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن المعلنين يشعرون بقلق متزايد نظرا لتغيير سياسات مراقبة المحتوى، التي أعلن عنها ماسك.

وسبق أن أشار ماسك إلى أنه يعتزم رفع الحظر عن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، بعد شهور من تعرضه لحظر دائم من استخدام الموقع بسبب تورطه في "نشر معلومات كاذبة".

وحاول ماسك أن يطمئن المعلنين من خلال نشر تغريدة على "تويتر"؛ قال فيها إنه "لن يجعل تويتر متاحا لجميع الانتهاكات، وإنما يسعى لجعله مكانا لمشاركة مختلف العقائد والأفكار".

وأعلن ماسك أنه يخطط لتأسيس مجلس لمراقبة المحتوى، يتألف من أشخاص بآراء متباينة ومتنوعة بشأن مراقبة المحتوى، ولن تتخذ المنصة قرار إزالة محتوى معين أو حذف حساب شخصي دون موافقة المجلس.

يذكر أن ماسك أكمل عملية شراء "تويتر"، بعملية استحواذ بلغت 44 مليار دولار، في الـ29 من شهر تشرين الثاني/أكتوبر الجاري، عقب معركة قانونية طويلة وشهور من عدم اليقين.

وبعد إتمام الصفقة، بدأ ماسك بسلسلة إجراءات صارمة؛ منها طرد بعض كبار المديرين التنفيذيين في مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.