"بوينغ" تنهي رحلة الطائرة 747 بتسليم آخر نسخة منها

وبتوقفها عن إنتاج الطائرة بعد أكثر من 50 عامًا على رحلتها الأولى وإنتاج 1574 نسخة منها، تطوي "بوينغ" صفحة مهمة في مجال الطيران المدني.

وبفضل حجمها وفاعليتها، مكّنت طائرة 747 "الطبقة الوسطى من السفر إلى خارج أوروبا أو الولايات المتحدة بأسعار تذاكر معقولة، حتى خلال أزمة النفط في سبعينات القرن العشرين"، على ما لاحظ خبير الطيران في شركة "إير" ميشال ميرلوزو.

واعتبر ميرلوزو أن 747 "فتحت العالم"، قبل أن تتراجع مكانتها مع إنتاج طائرات أكثر كفاءة، وتستهلك كمية أقل من الكيروسين.

أربعة مفاعلات وممران

بدأت قصة طائرة 747 في الستينات، عندما أصبح السفر الجوي أكثر شيوعاً وباتت المطارات تشهد حركة أكبر بكثير. وبتشجيع من شركة "بانام"، قررت "بوينغ" بناء طائرة يمكنها نقل عدد أكبر من الركاب.

وفكّر مهندسوها في البداية بتركيب جسمي طائرة، أحدهما فوق الآخر، لكنّهم أحجموا عن ذلك بدافع القلق على ركاب الجسم الأعلى في حالة الإخلاء.

ويروي مؤرخ "بوينغ" مايكل لومباردي أن المهندسين ارتأوا "جعل الطائرة أوسع بدلاً من جعلها أكثر ارتفاعاً".

وباتت طائرة 747 التي وُصفت بـ"ملكة الأجواء" أو "جامبو جِت" أول طائرة ذات ممرين.

ومنذ البداية، صُممت الطائرة المزودة بأربعة مفاعلات لشحن البضائع، وهي تفتح من الأمام لتسهيل تحميل البضائع الكبيرة.