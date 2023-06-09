فرنسا.. التهديد برفع الضرائب يجبر شركات أغذية على خفض الأسعار

تعهدت كبرى شركات الأغذية في فرنسا، ومن بينها "يونيليفر"، بخفض أسعار مئات المنتجات اعتبارا من الشهر المقبل، بحسب ما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الجمعة، الذي هدد بفرض عقوبات مالية إذا حنثت الشركات بوعدها.

وتشعر الحكومة بالاستياء الشديد بعد وصول أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر التجزئة إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، بالرغم من انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التي تشتريها الشركات.

وهدد الوزير لو مير من قبل باسترداد ما وصفه بأنها أرباح "غير مستحقة" من شركات الأغذية عبر فرض ضرائب خاصة عليها، إذا لم تمرر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.

وأضاف الوزير لو مير لتلفزيون "بي.إف.إم"، اليوم الجمعة، بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية، أمس: "ستنخفض أسعار بعض المنتجات بحلول يوليو".