قطاع التصنيع الأمريكي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 3 سنوات، في مارس/ آذار.

يأتي ذلك مع استمرار الطلبات الجديدة في الانكماش واحتمال زيادة تراجع النشاط وسط تشديد شروط الائتمان.

وقال معهد إدارة التوريد، اليوم الإثنين، إن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الخاص به انخفض إلى 46.3 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ مايو أيار 2020، من 47.7 في فبراير شباط.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 47.5.

وهذا الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى انكماش الصناعات التحويلية.

لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة أشارت إلى أن هذه الصناعات، التي تمثل 11.3% من الاقتصاد، تواصل نموها بشكل معتدل.