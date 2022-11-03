بريطانيا ستحظر على شركاتها نقل نفط روسيا إذا تخطى سعره السقف المحدد

أعلنت لندن، اليوم الخميس، أنها ستحظر على السفن والشركات البريطانية نقل النفط الخام الروسي إذا تخطى سعر شرائه السقف الذي حددته مجموعة السبع وأستراليا.

وقالت وزارة الخزانة إن التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 كانون الأول/ديسمبر "يفرض حظرا على السفن وشركات الخدمات البريطانية التي تسهل النقل البحري للنفط الخام الروسي".

وأضافت الوزارة أن الحظر سيطبق ما لم يتم "شراء النفط بسعر مماثل أو أقل من الحد الأقصى الذي يحدده التحالف الذي شكلته دول مجموعة السبع وأستراليا".