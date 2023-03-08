عجلة القيادة "تسقط".. تحقيق أمريكي في خلل بسيارات "تسلا" موديل "واي"

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا مبدئيا في 120 ألف سيارة "تسلا" موديل "واي" لعام 2023 بعد تقريرين عن سقوط عجلات القيادة أثناء القيادة.

وقالت الإدارة المسؤولة عن سلامة السيارات في الولايات المتحدة إن عجلات القيادة في موديلي سيارات الشركة لعام 2023 اللذين قطعا عددا قليلا من الأميال، كانت مفكوكة تماما. وتم تسليم المركبات إلى أصحابها دون مسمار التثبيت الذي يربط عجلة القيادة بعمود التوجيه.