صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا تبلغ مستويات قياسية

تراجع إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا بشكل طفيف فقط رغم العقوبات التي فرضتها برن، فيما ارتفعت صادرات الأدوية إلى مستويات قياسية، وفق ما أوضح تقرير نشر اليوم الأحد.

وفرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار الحزم العشرة المشددة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شهر شباط/فبراير من عام 2022.

وقالت صحيفة "نيو زيورخ تسايتونغ أم تسونتاغ" بعد تحليل الأرقام الصادرة عن المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود، إنه رغم توقف التجارة السويسرية مع روسيا في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما الآلات والساعات، إلا أن صادرات الأدوية سجلت ارتفاعاً قياسياً، حيثُ تعتبر الأدوية سلعاً إنسانية وهي معفاة من العقوبات.