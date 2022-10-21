"GMC Sierra Denali".. جنرال موتورز تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

كشفت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية متعددة الجنسيات رسميًا عن سيارتها الكهربائية "GMC Sierra Denali" الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في بيع سيارة "GMC Sierra EV Denali Edition 1" في أوائل عام 2024 بسعر 107 آلاف دولار، إضافة إلى عمولة التجار.

وتأتي السيارة بنفس تقنية بطاريات "Ultium" الموجودة في سيارات "هامر وسيلفرادو".

وأشارت الشركة إلى أن السيارة تمتلك مدى أكثر من 400 ميل عند الشحن الكامل مع محرك بقوة 574 حصانا، وعزم دوران 785 (رطل-قدم) ، وإطارات بحجم 22 بوصة، ويمكن للسيارة الإنطلاق من الصفر إلى سرعة 60 ميلا في الساعة في 4.5 ثانية فقط.

وتوفر السيارة شحنًا ثنائي الاتجاه "Bidirectional EV" أي يمكن للبطارية تزويد المنزل من بطارية السيارة عند الحاجة، إضافة إلى نظام مراقبة الغفوة " Super Cruise".

وتأتي السيارة مزودة بأكبر شاشة معلومات وترفيه مقاس 16.8 بوصة، وهي الأكبر من بين تلك الموجودة في هذا الطراز.

وتتمتع السيارة بنظام التعليق المتكيف للقيادة، الذي يمنح العملاء القدرة على رفع أو خفض الشاحنة بحوالي بوصتين، كما تحتوي الشاحنة أيضًا على توجيه خلفي وتوجيه رباعي.

ويعد طراز "GMC Sierra Denali" هو الأول من بين ثلاثة متغيرات من المركبات الكهربائية، التي من المقرر إطلاقها في السنوات القليلة المقبلة، وسيصل الإصدار القياسي من "Sierra EV Elevation" في أوائل عام 2025 مع إطارات قياس 18 بوصة، بينما سيصل طراز "AT4" المخصص للطرق الوعرة في بداية عام 2024.