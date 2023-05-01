تقرير: خطة تعديل النظام القضائي تدفع شركات للخروج من إسرائيل

قالت وكالة إسرائيلية تدعم شركات التكنولوجيا الفائقة اليوم الإثنين إن خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي تضر بثقة المستثمرين وتدفع شركات التكنولوجيا الفائقة إلى الخروج من البلاد.

ووجد استطلاع أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية المدعومة من الدولة أن 80% من الشركات الناشئة، التي تأسست حتى الآن هذا العام، فتحت خارج إسرائيل وأن الشركات تعتزم أيضا تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل في الخارج، ما قد يوجه ضربة قوية لحصيلة الضرائب الإسرائيلية.

ويوظف قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل 10% من القوى العاملة في البلاد بما يمثل حوالي 15% من الناتج الاقتصادي وأكثر من نصف الصادرات وربع الدخل الضريبي.

وأثارت مقترحات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لمنحها دورا أكبر في اختيار القضاة مع الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات قلق المستثمرين الحاليين والمحتملين.

وأجلت الحكومة الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي بعد احتجاجات واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.

وقال درور بين الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار: "حتى إذا تم حل الأزمة القانونية-القضائية، فسوف يستغرق الأمر وقتا للوصول إلى حل، وحتى بعد ذلك، سيستغرق بناء الثقة مع المستثمرين مرة أخرى وقتا".