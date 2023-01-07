الملياردير الصيني جاك ما يتنازل عن السيطرة على شركة "آنت غروب"

سيتخلّى المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" جاك ما عن السيطرة على شركة "آنت غروب" كجزء من إعادة الهيكلة، فيما يكثف النظام الشيوعي حملته على الشركات الكبيرة في القطاع.

وكان جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، رمزًا لـ"الرجل العصامي" لجيل من أباطرة التكنولوجيا الصينيين، مع رحلته الشخصية غير النمطية.

لكن مدرّس اللغة الإنجليزية السابق انسحب من الحياة العامة بعدما منعت بكين طرح شركة "آنت غروب" للاكتتاب العام في هونغ كونغ، في العام 2020، بعد تعليقاته اللاذعة بشأن الجهات الحكومية الناظمة.