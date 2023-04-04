موانئ أبوظبي تحصل على تسهيلات ائتمانية بملياري دولار من 13 مصرفًا
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفًا إقليميًّا وعالميًّا، بقيمة ملياري دولار.
وتشمل التسهيلات سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، و620 مليون دولار و2,863 مليون درهم، وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف العام.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فإن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، مع تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض على أسهم المجموعة بمقدار 3.7 ضعف.
وبموجب الاتفاقية، يتولى كل من بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك دور المنسقين ومسؤولي الاكتتاب، في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولا اكتتاب إضافيان. كما تم تفويض كلّ من سوسيتيه جنرال والإمارات دبي الوطني كابيتال لتولي مهام تنظيم التسهيلات.
ويشارك في هذه الاتفاقية كمنظمين رئيسيين للتسهيلات كل من ستاندرد تشارترد بنك، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول للاستثمار، وبنك الصين.
كما يشارك كمنظم للتسهيلات كل من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني – فرع دبي. وختاما، يضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور وكيل التسهيلات.