موانئ أبوظبي تحصل على تسهيلات ائتمانية بملياري دولار من 13 مصرفًا

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفًا إقليميًّا وعالميًّا، بقيمة ملياري دولار.

وتشمل التسهيلات سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، و620 مليون دولار و2,863 مليون درهم، وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف العام.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فإن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، مع تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض على أسهم المجموعة بمقدار 3.7 ضعف.