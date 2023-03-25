رئيس آبل: نتمتع بعلاقة تكافلية مع الصين

وصف تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" السبت، علاقة الشركة الأمريكية العملاقة بالصين بأنها "تكافلية"، مع تطلع صانع آيفون لنقل إنتاجه خارجها.

وقال كوك في ندوة حول التعليم والتكنولوجيا ضمن "منتدى التنمية الصيني" الذي يحضره في بكين إن "آبل والصين نمتا معا"، مضيفا خلال المنتدى الذي تنظمه الحكومة الصينية ويحضره كبار المسؤولين ورؤساء الشركات "كانت علاقة من النوع التكافلي أعتقد أن الطرفين استمتعا بها".

تأتي زيارة كوك الأولى لبكين منذ وباء كورونا في وقت تحاول فيه آبل، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، نقل إنتاجها خارج الصين.

والعام الماضي تضررت مبيعات آبل بسبب تقليص الإنتاج في المصانع الصينية نتيجة سياسة "صفر-كوفيد" التي تبنتها الحكومة الصينية لمكافحة فيروس كورونا.