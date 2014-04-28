رؤوس أموال قيمتها 60 مليار دولار تخرج من روسيا

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مسؤول أمريكي يرجع خروج رؤوس الأموال إلى العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على موسكو بسبب تحركاتها في أوكرانيا.