رؤوس أموال قيمتها 60 مليار دولار تخرج من روسيا

واشنطن - قال مسؤول أمريكي الاثنين إن روسيا شهدت نزوح رؤوس أموال بقيمة نحو 60 مليار دولار منذ بداية العام، بما يتجاوز إجمالي رؤوس الأموال التي خرجت في عام 2013 كله.
وعزا المسؤول هذا النزوح إلى العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على موسكو بسبب تحركاتها في أوكرانيا.
وقال المسؤول الأمريكي للصحافيين إن أداء العملة وأسواق الأسهم الروسية ضعيف مقارنة مع الأسواق الناشئة الكبرى.
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والاتحاد الأوروبي الاثنين أنهم بصدد فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إذكاء التمرد في شرق أوكرانيا، وأوضح أوباما أنه يحتفظ بإجراءات "احتياطية" أوسع ضد الاقتصاد الروسي.