استثمارات السوريين في الأردن تتجاوز 70 مليون دولار

بلغ حجم الاستثمارات السورية المتراكمة في المناطق الحرة في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية حوالي 50 مليون دينار أردني (ما يعادل حوالي 70.6 مليون دولار أمريكي)، وفقا لتصريحات رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن نبيل رمان.

وقال رمان في تصريحات صحفية، إن "الاستثمارات السورية توزعت على 385 منشأة صناعية وتجارية تعود إلى 135 مستثمراً سورياً، وتركزت في قطاعات عدة أهمها الصناعي والتجاري".

وأضاف أن تلك الاستثمارات ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل للأردنيين، كما أنها دعمت بشكل كبير زيادة قيمة الصادرات الوطنية".

يُذكر أن الحكومة الأردنية وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات، حيث تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية، والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 60% للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات، ووفقاً للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.

هذا ووصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى حوالي 1.3 مليون شخص، منهم حوالي 618 ألفاً مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.