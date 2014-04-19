شركة إسبانية تستثمر 3.2 مليار دولار في الأسمنت بمصر

تقدمت إحدى الشركات الإسبانية بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية المصرية بطلب لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت باستثمارت تصل إلى 3.2 مليار دولار.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة في تصريح خاص لـ "إرم" إن المشروع ما يزال قيد الدراسة بسبب أزمة الطاقة الحالية، لافتاً إلى أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت سيشجع الحكومة على منح تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت، خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك ستصل إلى 15 مليون طن بحلول عام 2017.