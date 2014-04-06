"موديز" تخفض التصنيف الإئتماني لديون أوكرانيا

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الأزمة السياسية التي تعيشها اوكرانيا تتسبب في تخفيض درجة تصنيف ديونها من “سي اي اي2″ الي “سي اي اي3″،