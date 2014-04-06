"موديز" تخفض التصنيف الإئتماني لديون أوكرانيا

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني؛ درجة تصنيف ديون أوكرانيا من “سي اي اي2″ الي “سي اي اي3″، كما أعطت تقييم سلبي لجدارتها الإئتمانية .
وتسبب في التخفيض الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتوقف روسيا عن منحها ديون كانت تعهدت بها سابقاً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الغاز الروسي.
وكانت روسيا تعهدت بمنح أوكرانيا 15 مليار دولار كديون على الدولة؛ أرسلت الدفعة الأولى منها والبالغة 3 مليار دولار حينما كان "فيكتور يانكوفيتش" رئيساً، وتوقفت عن استكمال القروض بعد عزله مع مطالبة الحكومة الأوكرانية بإعادة الدفعة الأولى من الديون.