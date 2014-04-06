الدار الإماراتية تدرس طرح وحدة إدارة العقارات للاكتتاب العام

أبوظبي- قالت الدار العقارية في بيان، الأحد، إنها ستدرس طرح وحدتها لإدارة العقارات "خدمة" للاكتتاب العام في السنوات المقبلة.

والدار أكبر شركة عقارية في أبوظبي، وتملك الحكومة حصة أغلبية فيها، وتملك الشركة 60 بالمئة من وحدة خدمة.

وقال رئيس مجلس إدارة خدمة والدار العقارية، أبو بكر صديق الخوري، في بيان "إن هناك مبررات قوية لدراسة إدراج الشركة في السنوات المقبلة"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم الطرح أو توقيته.

وذكر البيان أن أرباح خدمة قفزت 90% في 2013 إلى 19 مليون درهم (5.2 مليون دولار) في حين زادت الإيرادات 22 % إلى 156 مليون درهم.

وتتعافى الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة بقوة بعد انهيار السوق عام 2009، إثر الأزمة الاقتصادية العالمية. وقفزت أسعار المنازل والإيجارات وأعلنت الشركات عن العديد من المشاريع الجديدة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت إعمار العقارية أكبر شركة عقارية في دبي، عزمها إدراج وحدتها لمراكز التسوق والتجزئة. وينوي صندوق الاستثمار العقاري الإمارات ريت - ومقره دبي - إدراج أسهمه.

وتتجاوز محفظة الإدارة العقارية لشركة خدمة 6600 وحدة سكنية وتجارية، منها حوالي ثلاثة آلاف مملوكة للدار.