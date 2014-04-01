السعودية تخصخص أكبر مطار بالعالم من حيث المساحة

تعتزم هيئة الطيران المدني السعودية في سبتمبر/ أيلول المقبل خصخصة قطاع الملاحة الجوية ومطار الملك خالد بالرياض؛ أكبر مطار في العالم من حيث المساحة.

وقال مصدر إن "الهيئة"، المستحدثة حديثاً، ترغب في خصخصة قطاع الملاحة والمطار، الذي تبلغ مساحته 225 كيلو متر مربع، وتحويلهما إلى شركتين مملوكتين.

وأضاف إن الخصخصة ستتيح آفاقاً جديدة لعمل الملاحة الجوية، ومطار الملك خالد، وفرصاً وظيفية تقدر بنحو 3 آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث الأولى من الخصخصة، وسينافس المطار خلال عامين فقط من دخوله عالم الخصخصة أفضل المطارات في العالم.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمر في العام 2011 بإنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني وجعل رئيسها مسؤولاً عن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السعودية في خطوة قد تساعد على التعجيل بخصخصة شركة الطيران الوطنية.

وجاء ذلك القرار في إطار سلسلة مراسيم ملكية فصلت الطيران المدني عن وزارة الدفاع والطيران بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية والذي كان مسؤولاً أيضاً عن الوزارة.

كما تحاول الرياض، منذ عدة سنوات، خصخصة الخطوط السعودية، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، وبدأت هذه العملية في 2006 بتقسيم الشركة إلى ست وحدات بهدف بيع كل منها على حدة. وتشمل تلك الوحدات التموين والشحن والصيانة والرحلات وأكاديمية الطيران والخدمات الأرضية.

ويقول مراقبون إن حمل الحكومة ملف قطاع الطيران ودعمه أصبح عبئاً عليها من الناحية الاقتصادية في الوقت الذي يحتاج فيه إلى إصلاح وإعادة هيكلة.