"ماركة" الإماراتية تعتمد "أبوظبي الوطني" لإدارة اكتتابها

دبي - قالت صحيفة البيان إماراتية السبت، إنه تم اعتماد "بنك أبوظبي الوطني" كبنك الاكتتاب الرئيسي للطرح الأولي لشركة "ماركة" وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس.

وقال مصدر في إدارة الخدمات المالية في البنك للصحيفة إنه يتوقع أن يتم هذا الاكتتاب خلال شهر إبريل/ نيسان القادم، وسيكون متاحا للأجانب والإماراتيين، وسيتم إدارج الأسهم في سوق دبي المالي.

وتتنتظر "ماركة" وبنك أبوظبي الوطني، موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تفاصيل الطرح، بما في ذلك تحديد مصاريف الإصدار، بعد أن تم تحديد سعر السهم بدرهم واحد (بقيمته الاسمية) حسبما ذكرت صحيفة البيان.

ووفق البيانات المتاحة فإن الشركة انتهت من اكتتاب المؤسسين بـ 225 مليون سهم تشكل 45 % من رأسمال الشركة البالغ 500 مليون درهم، حيث سيتم طرح 275 مليون سهم تشكل 55 % من رأس المال للجمهور.

ويعد هذا الطرح الأول من نوعه في الإمارات منذ عدة سنوات، وتنشط الشركة في قطاع التجزئة وهو ما يمثل إضافة وتنويعاً في أنشطة الشركات المدرجة في أسواق الإمارات.

يشار إلى أن قائمة مؤسسي الشركة ضمت 150 شخصية من رجال الأعمال، وأدار اكتتاب المؤسسين "كاب إم للاستثمار".