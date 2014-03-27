إيطاليا تتوقع قرارا قريبا بشأن صفقة "الاتحاد-أليطاليا"

روما- قال وزير النقل الإيطالي ماوريتسيو لوبي الأربعاء إنه من المتوقع أن تتخذ شركة طيران الإتحاد في أبو ظبي قرارا قريبا بخصوص ما إذا كانت ستشتري حصة في شركة الطيران الإيطالية المتعثرة "أليطاليا".

والمحادثات مستمرة بخصوص إمكانية شراء الناقلة الجوية الخليجية، التي تتطلع لتوسيع شبكتها في أوروبا، ما يصل إلى 40 % من الشركة الإيطالية التي ينوء كاهلها بديون تتجاوز 800 مليون يورو (1.1 مليار دولار) وتواجه منافسة متنامية.

وقال لوبي في جلسة لمجلس الشيوخ: "أعتقد أن نتيجة المحادثات ستظهر قريبا".

وكان لوبي قال في السابق إنه من المتوقع اتضاح الأمر بحلول 31 آذار / مارس.

وكان جيمس هوجان الرئيس التنفيذي لطيران الإتحاد قال في وقت سابق هذا الشهر إن فرص التوصل إلى اتفاق من عدمه متساوية وتعتمد على تلبية "أليطاليا" معايير بخصوص التكلفة والربحية وإعادة الهيكلة وشبكة الرحلات والإدارة.

وقال مصدر قريب من المسألة إن الإتحاد تتطلع لتسريح 3000 من موظفي "أليطاليا" انخفاضا من 5000 في اقتراح سابق، أغلبهم في مطاري فيوميسينو في روما ولينات في ميلانو.

وقالت مصادر في القطاع والبنوك إن الإتحاد التي تملك 30 % في "إير برلين" الألمانية قد تدمج الشركة الألمانية مع "أليطاليا" بهدف تحسين كفاءة التشغيل والحفاظ على حقوق المرور الدولي لـ "إير برلين".

وسيواجه أي اتفاق تحديات من روما والنقابات العمالية في إيطاليا التي تصدت في الماضي لعدة محاولات لإنهاء استقلال الشركة.