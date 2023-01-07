دراسة: ثلث الشركات عالية النمو في العالم تقودها نساء‎‎

كشفت دراسة حديثة أنّ النساء يواصلن تحقيق النجاحات في قيادة الشركات ذات النمو المرتفع، غير أنهن يواجهن صعوبات كبيرة في التمويل.

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "ليزيكو" الفرنسي، تقود النساء الآن واحدة من كل ثلاث شركات عالية النمو على مستوى العالم، على الرغم من ضعف قدراتهنّ في الوصول إلى رأس المال، كما أنّ النساء اللاتي تنتمين إلى البلدان الأكثر ثراءً هنّ الأوفر حظا في قيادة هذه الشركات.

وتقدّم الدراسة نتائج أحدث تقرير عن ريادة الأعمال النسائية 2021/ 2022 من المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي يقوده اتحاد لجامعات دولية مختلفة.