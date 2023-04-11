توقع انخفاض إيرادات تويتر 28% نهاية 2023

ونقل بيان عن المحللة جاسمين إنبرغ، أن "المشكلة الأكبر تكمن في أن المعلنين لا يثقون بماسك".

ورأت أن "على تويتر أن تفصل بين الصورة المكونة عن ماسك شخصيًا وصورة الشركة، لكسب ثقة المعلنين مجددًا واستعادتهم".

وكانت "إنسايدر أنتيليجنس" توقعت بدايةً في صيف 2022، أي بعد عرض رئيس "تيسلا" شراء الشبكة الاجتماعية وما رافقه من جدل، انخفاض إيرادات تويتر عام 2023 إلى 4.74 مليار دولار.

وكان الخبراء لا يزالون يأخذون في الاعتبار التوقعات بنمو المنصة، لكن الوضع الاقتصادي تدهور لاحقًا، وتحقق ما كان متوقعًا في شأن ابتعاد المعلنين عن الشبكة.

فقد حد ماسك من الإشراف على المحتوى، وهو عنصر ضروري لتوفير بيئة تعتبرها العلامات التجارية "آمنة"، نظرًا إلى عدم رغبتها في أن تُربط أسماؤها بمحتوى غير لائق.

ثم قرر ماسك صرف عدد من الموظفين بشكل انتقامي، ما جعل عدد العاملين في المجموعة ينخفض من 7500 إلى أقل من ألفَي موظف.