هوندا تكشف عن تصميم سيارتها الكهربائية Prologue SUV

كشفت شركة "هوندا" اليابانية النقاب عن التصميم الخارجي والداخلي لسيارتها الكهربائية Prologue SUV، التي تعمل على الكهرباء والبطارية، وستطرح في الأسواق عام 2024.

وتتميز Prologue بتصميم خارجي وداخلي نظيف وبسيط مع مساحة داخلية واسعة واهتمام ببعض التفاصيل، مثل السقف البانورامي، والعجلات الكبيرة مقاس 21 بوصة، ما يمنح السيارة مظهرًا خارجيًا قويًا.

ولتعزيز هوية العلامة التجارية لهوندا، تم استبدال شارة "H-mark" الموجودة على الجزء الخلفي من السيارة بالاسم التجاري الكامل لهوندا بشكل منمق يجسد التصميم الحديث للمقدمة.

وستحتوي Prologue على قاعدة عجلات تبلغ 121.8 بوصة، وهي أطول بحوالي 8 بوصات وأعرض بحوالي 5 بوصات من سيارة هوندا CR-V 2023 الجديدة.

كما ستحتوي Prologue على مساحة داخلية فسيحة، ستوفر مساحة واسعة للركاب، وبينما لم تشارك هوندا التفاصيل الكاملة للمقصورة الداخلية، من المتوقع أن تأتي بشاشة عرض رقمية مقاس 11 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 11.3 بوصة ومنافذ USB-C.

ومن المقرر أن يتوافر في السيارة استخدام برنامج "أندرويد أوتو" المخصص لاستخدام جهاز أندرويد في السيارة وبرنامج " أبل كار بلاي" لاستخدام الهواتف التي تعمل بنظام "الآي أو إس" في السيارة مع نقطة اتصال WiFi.

ومع ذلك، لم تكشف الشركة المزيد عن مدى ونطاق وسعر السيارة، ومن المتوقع أن تصل إلى أمريكا الشمالية في عام 2024.

كذلك من المقرر أن تقدم هوندا 30 مركبة كهربائية جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، بحجم مبيعات عالمي يبلغ 2 مليون وحدة، لتحقيق هدفها العالمي المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني لجميع المنتجات وأنشطة الشركات بحلول عام 2050.