مطار إسطنبول ثالث مطار أوروبي في حركة المسافرين

إحتل مطار "أتاتورك" في مدينة إسطنبول شرق الجمهورية التركية المرتبة الثالثة بين المطارات الأوروبية في حركة المسافرين عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وجاء ترتيب مطار "أتاتورك" بعد مطار "هيثرو" في العاصمة البريطانية لندن، ومطار "شارل ديغول" في العاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً من المجلس الدولي للمطارات في أوروبا.

وسجّل مطار "أتاتورك" أعلى نسبة زيادة في عدد المسافرين في مجموعة المطارات الأوروبية، بمعدل أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً، بنسبة زيادة وصلت إلى 14.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام 2013.

وذكر التقرير أن نسبة الزيادة في حركة الركاب في مطارات الدول المنضوية تحت "الاتحاد الأوروبي" بلغت 4.6% فقط، في حين ارتفعت النسبة لتصل إلى 11.8% في مطارات الدول الأوروبية غير المنضمة للاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى "النمو الديناميكي" الملموس في تركيا، وروسيا، وأيسلندا، وأيضاً في كيان إسرائيل.