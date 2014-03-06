الأجانب يسيطرون على 80 % من سوق الدواء المصري

قال نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصري الدكتور محمد البهي، إن هناك 120 شركة دواء عاملة داخل السوق المصري، مشيرا إلى أن الأجانب يسيطرون على 80 % من صناعة الدواء.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "إرم" أن نسبة التصنيع المحلي في صناعة الدواء لم تتعد 20 %، وهو ما يعني أنه لا يوجد صناعة دواء وطنية في مصر، ما يمثل خطر على الأمن القومي.

وطالب البهي بزيادة مخصصات البحث العلمى لانتاج الأدوية، تفعيلا لنصوص الدستور الجديد، حت يتسنى بناء صناعة دواء حقيقية في مصر.

وأشار إلى أن غالبية الشركات، تعرضت لخسائر كبيرة جراء ارتفاع سعر الدولار، في وقت لم تتحرك فيه أسعار الأدوية منذ عشرة أعوام، مطالبا وزارة الصحة بتعديل تسعيرة الدواء، حتى يتم تعويض النقص في الأدوية.

وأوضح أن في مصر 12 ألف صنف دوائي مسجل. وأن الحكومة لجأت أخيرا إلى إغلاق نظام البوكسات، الذي يسمح بتسجيل الأدوية، وهو ما يهدد بوقف استثمارات تقدر بـ 12 مليار جنية، في أكثر من 60 مصنع تحت الإنشاء.

وتابع أن هناك عجز في 1500 نوع دوائي، وأن على حكومة المهندس إيراهيم محلب معالجة هذة الأزمة، التي فشلت في حلها الحكومة السابقة.