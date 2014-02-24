"أرابتك" تقترب من الاستحواذ على "الخرافي ناشيونال" الكويتية

دبي - تعتزم شركة "أرابتك القابضة"، المدرجة بسوق دبي المالي، على الاستحواذ على شركة "الخرافي ناشيونال" الكويتية العاملة في مجال تطوير مشاريع الطاقة والبنية التحتية، في صفقة قيمتها نحو 5.5 مليار درهم.

وقالت مصادر مطلعة إن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة. وأشارت إلى أن صفقة الاستحواذ ستشمل جميع أصول وعمليات شركة "الخرافي ناشيونال" في 8 دول عربية هي الكويت والإمارات، ومصر، ولبنان وقطر، والسعودية، البحرين والعراق. وتوقعت المصادر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لعملية الاستحواذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد الإماراتية.