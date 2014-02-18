أرباح دو الإماراتية للاتصالات تفوق التوقعات

أعلنت دو ثاني أكبر شركة اتصالات إماراتية الثلاثاء عن تحقيق صافي ربح بلغ541.8 مليون دولار (1.99 مليار درهم) في 2013 بزيادة طفيفة عن 2012، وذلك بفضل نمو الإيرادات السنوية بنسبة 9.7 % إلى 2.9 مليار دولار (10.8 مليار درهم).

وتراجعت أرباح الربع الأخير من العام الماضي 43 % 155.18 مليون دولار (570 مليون درهم) من 270.6 مليون دولار (994 مليون درهم) في الفترة ذاتها قبل عام. لكن النتائج فاقت تقديرات المحللين بفضل ارتفاع إيرادات نقل البيانات.

ونمت إيرادات نقل البيانات عبر الأجهزة المحمولة 34 % إلى 2.36 مليار درهم العام الماضي وأصبحت تشكل 28 % من إيرادات المحمول ارتفاعا من 23 % في 2012.

وقالت الشركة التي أنهت الاحتكار المحلي لمنافستها اتصالات في 2007 في بيان منفصل إن مجلس إدارتها أقر توزيعا نقديا يبلغ 0.19 درهم للسهم.

وتدفع شركات الاتصالات في الإمارات رسوم امتياز بموجب التراخيص الممنوحة لها من الحكومة الاتحادية التي أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2012 معادلة جديدة تشمل رسوما على الإيرادات والأرباح على حد سواء وزيادات تدريجية في مستوى الضريبة التي تدفعها دو كي تضاهي في نهاية المطاف ما تدفعه منافستها الأقدم منها "اتصالات".

وقالت دو إن الرسوم التي دفعتها في 2013 تزيد 183.5 مليون درهم مقارنة مع السنة السابقة.

وبلغت إيرادات الربع الرابع 2.87 مليار درهم بزيادة 8.3 % على أساس سنوي.