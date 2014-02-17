الحكومة المصرية تبحث دعم شركات الغزل والنسيج لإنقاذها من التعثر

قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي المملوك للحكومة المصرية أن الحكومة تبحث حاليا مدى امكانية الدخول من خلال بنك الاستثمار القومي كمساهم فى رأس مال شركات الغزل والنسيج التى تعاني بشدة من ضعف الانتاج وتدني حالة الالات والمعدات فضلا عن تفجر أزمة العمال بها للمطالبة بتحسين الأجور .

ويواصل عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إضرابهم عن العمل للمطالبة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف حافز الشهرين المتأخرين من العام الماضي وضخ استثمارات مالية فى القطاع .

واضاف السعيد فى تصريح خاص ان الدراسة لم تكتمل بعد ويجرى مناقشتها على مدى اوسع للتأكد من مدى امكانية تطبيق هذا البرنامج القومى لاحياء صناعة الغزل والنسيج والتى كانت من اهم القطاعات الصناعية .

ولفت الى ان هذه الدراسة تتم بالتوازي مع دراسة ضخ 6 مليارات جنيه استثمارات جديدة فى تلك المصانع والتى تجريها وزارة الاستثمار المصرية حاليا وهي تمثل الطلبات الخاصة بسداد المديونيات وتوفير طاقات للعمل .

وتابع ان بنك الاستثمار القومي يدرس الدخول مساهم فى راس المال بتلك الشركات من خلال شراء الات ومعدات جديدة لتشغيل تلك المصانع مرة اخرى بكفاءة وجودة عالية من خلال معدات بتكنولوجيا متطورة تساعد على سرعة الانتاج .

وكان بنك الاستثمار القومي قد قاد مفاوضات مع عدد من البنوك الحكومية لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الغزل والنسيج لاحيائه الا انها باءت بالفشل نظرا لطبيعة القطاع وارتفاع خسائره واحتياجه استثمارات ضخمه .

وقال السعيد ان قطاع الغزل والنسيج يحتاج ضخ أستثمارات ضخمة يجري دراستها حاليا لتحديدها .