الأردن يرفض رسمياً دخول شحنة الإسطوانات الهندية

أصدر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية الخميس، قراراً بإعادة تصدير الأسطوانات الهندية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة.

وبحسب بيان للمصفاة وصل لـ إرم نسخة منه بينت الشركة أنها تلقت كتابا من رئيس الوزراء يفيد بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد لكل ما هو متعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات، مما يؤكد ضرورة إعادة تصديرها دون انتظار لأي فحوصات من جهات عالمية.

وجاء في بيان المصفاة: لقد أصبحت في الآونة الأخيرة أسطوانات الغاز المستوردة من الهند قضية رأي عام بعد جملة من التصريحات التي شحنت وسائل الإعلام باتجاه رفض هذه الشحنة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه شركة مصفاة البترول الأردنية وخلال أكثر من نصف قرن من تعاملها مع أسطوانات الغاز استيراداً وتصنيعاً بأنها لم ولن تستورد أسطوانات مخالفة للمواصفات حفاظاً على السلامة العامة حيث أن سلامة المواطنين أولوية عليا للشركة، فقد قرر مجلس إدارة الشركة في إعادة تصدير هذه الأسطوانات مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة.

وكانت قضية الإسطوانات شغلت الرأي العام الأردني، بعد أن خرج مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن بتصريحات للإعلام بأن الشحنة غير مطابقة للمواصفات ويمكن أن تؤثر على سلامة المواطن، بحيث أن ضغطها ولحامها المعدني قابل للإنفجار.