الأردن يصادق على اتفاقية الصخر الزيتي مع شركة سعودية

صادق مجلس النواب الأردني على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية والمتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.

وتناول (58) نائباً مشروع القانون بالبحث طيلة جلستين نيابيتين، ورفض النواب مقترحا برد مشروع القانون إلى الحكومة بحصوله على صوتين مقابل (78) صوتاً، ووافق النواب على قرار اللجنة بحصوله على (76) صوتاً.

وبحسب مناقشات سابقة للجنة النيابية فإن مكان الإتفاقية في منطقة أم الغدران الواقعة على بعد 110 كيلومتراً جنوب عمان، وبمنطقة مساحتها 11 كيلومتراً، وستساهم في سد جزء من احتياجات الأردن من النفط والطاقة الكهربائية، كما سيوفر المشروع 300 ألف برميل نفط يومياً و600 ميغاوات كهرباء، على أن يتم الإنتاج بعد ثلاثة 3 سنوات من المصادقة على الاتفاقية.

وكانت الحكومة الأردنية وقعت قبل عامين اتفاقية مماثلة مع شركة استونية، بعد دراسات أكدت أن الأردن يمتلك مخزونا ضخما من خامات الصخر الزيتي يتراوح ما بين 40 إلى 80 مليار طن، أي ما يعادل (34 مليار برميل من الزيت الصخري)، تكفي البلاد مدة 900 عام.