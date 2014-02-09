مجلس إدارة "أرابتك" يقرر تأسيس 5 شركات جديدة

قرر مجلس إدارة شركة "أرابتك القابضة" في اجتماعه الخميس 6 فبراير/ شباط 2014، تأسيس شركات جديدة في مجالات تتضمن:

1- "أرابتك لاستثمارات البنية التحتية": تقوم بالاستثمار خارج الإمارات في مشاريع البنية التحتية والقطارات والمطارات ومشاريع البناء والشتغيل والتحويل والأنشطة التابعة لها.

2- "أرابتك الوطنية للاستثمار": تقوم بالاستثمار داخل الإمارات في مشاريع البنية التحتية والمطارات والطاقة والمياه ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل والأنشطة المرتبطة بذلك.

3- "أرابتك لاستثمارت الطاقة والمياه": تقوم بالاستثمار خارج الإمارات في مشاريع ومحطات الكهرباء والطاقة والمياه والأنشطة التابعة لها.

4- "أرابتك كابيتال": في مركز دبي المالي العالمي لتقوم بتقديم الخدمات المالية وخدمات الطرح العام للشركة وشركاتها ضمن المجموعة أو أي شركة خارج المجموعة، كما ستقوم بتقديم خدمات الاستثمارات العالمية.

5- "أرابتك للاستثمارات العقارية والصناعية في مصر".

كما وافق المجلس على اعتماد التوطين في بعض المناصب القيادية والعليا في الشركة وشركاتها التابعة، واعتماد ميزاينة خاصة للتوطين.

وبحسب بيان لـ "أرابتك" على سوق دبي المالي، قرر المجلس تغيير الاسم التجاري لشركة "الهدف للإنشاءات الهندسية" إلى "أرابتك الهدف للإنشاءات الهندسية".