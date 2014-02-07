الاتحاد للطيران وأليطاليا تجتمعان مع بنوك قبيل صفقة محتملة

فيرونا - صرح الرئيس التنفيذي لبنك أوني كريديت أكبر البنوك الإيطالية من حيث الأصول الجمعة أن الاتحاد للطيران والبنوك الدائنة لشركة أليطاليا أجرت محادثات قبل استثمار يحتمل أن تضخه الشركة الإماراتية في الناقلة الإيطالية المتعثرة.

ومن المرجح أن تكون ديون أليطاليا والتخفيضات الإضافية في التكاليف الموضوعين الرئيسين في المفاوضات بين شركتي الطيران اللتين قالتا إنهما في المرحلة النهائية من الفحص الفني النافي للجهالة بخصوص الاستثمار المحتمل الذي قد يساعد على إعادة أليطاليا إلى الربحية.

وقال فيديريكو جيزوني الرئيس التنفيذي لبنك أوني كريديت: "إن اجتماعات عقدت بالفعل هذا الأسبوع بين البنوك وشركتي الطيران في روما".

وقال جيزوني للصحفيين في فيرونا بإيطاليا: "أنا واثق تماماً من أنه سيتم التوصل إلى حل".

وأضاف رداً على سؤال عما إذا كانت إعادة هيكلة الديون مدرجة على جدول أعمال الاجتماعات: "نحن لا نتحدث عن إعادة هيكلة الديون ولكن عن كيف ستمضي العلاقات مع البنوك إذا أصبحت الاتحاد للطيران مساهما في أليطاليا".

ومن بين البنوك الدائنة لشركة أليطاليا مصرفا أوني كريديت وانتيسا سان باولو أكبر بنكين في إيطاليا إلى جانب بانكا بوبولاري دي سوندريو.